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10/12/2021   2:23 م

استشاري يُحذر من إعلانات علاج السكري بالخلايا الجذعية بالخارج.. ويوضح طريقة خداع المريض

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حذر استشاري السكري والغدد الصماء، الدكتور رائد الدهش، من الإعلانات التجارية التي تُروج لتوفر علاج مرض السكري بالخارج عبر حقن الخلايا الجذعية.

وقال الدهش في لقاء مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن علاج السكري بالخلايا الجذعية “غير صحيح”، وأن ما ينتشر بالخارج حول هذا الأمر مجرد إعلانات تجارية فقط.

ولفت إلى أن ما يحدث هو حقن الخلايا الجذعية لتسارع المضادات داخل الجسم بالتوجه لمحاربة الخلايا المحقونة ما ينتج عنه تحسن مؤقت بحالة مريض السكري، لكن بعد قرابة شهرين أو ثلاثة تكتشف المضادات الخدعة وتعود مجدداً للبنكرياس فيرتد السكري مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الأبحاث تتواصل حالياً على فكرة مدى قدرة الخلايا الجذعية على علاج مرض السكري، ويمكن التوصل لنتائج مُبشرة في المستقبل.

 

استشاري يُحذر من إعلانات علاج السكري بالخلايا الجذعية بالخارج.. ويوضح طريقة خداع المريض

طب وتداوي
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