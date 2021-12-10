الكشف عن سبب رغبة “النصر” في التسوية مع “حمدالله” قبل اللجوء لـ “فيفا”

كشفت مصادر عن سبب رغبة نادي النصر في تسوية أزمة اللاعب المغربي حمدالله قبل الذهاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الوطن”، إلى أن اتجاه النصر للتسوية يأتي بناء على مشورة قانونية أبانت للإدارة أن فسخ العقد بدون سند قانوني قوي لن يكون في مصلحتها، إذ إن فسخ العقد يكون بسبب مشروع واحد هو وقوع سلوك تعسفي من اللاعب يحاول أن يضغط به على الإدارة لتغيير أو إنهاء عقده، وذلك حسب نص المادة 14 من اللائحة الدولية.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن مجلس إدارة نادي النصر لم يرفع طلبًا لاتحاد الكرة، لإسقاط اسم حمدالله من قائمة فريقه؛ حيث تنتظر عودة اللاعب للجلوس معه ووضع النقاط على الحروف، إما قبوله بعودة مشروطة أو الرحيل نهائيًا عن النادي.