شاهد.. ولي العهد يُغادر البحرين والملك حمد بن عيسى في مقدمة مودعيه

غادر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الجمعة) مملكة البحرين بعد زيارة رسمية.
وكان في وداع ولي العهد بمطار قاعدة الصخير الجوية ملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
يُذكر أنه كان في وداع الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة البحرينية.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يغادر مملكة #البحرين وفي مقدمة مودعيه جلالة ملك البحرين.#واس pic.twitter.com/fWoyRr6uAj
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 10, 2021
وفق “أخبار 24”.