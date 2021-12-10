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جديد المحليات > بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يزور مجموعة الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية
10/12/2021   6:34 م

بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يزور مجموعة الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية

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زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، أمس (الخميس)، مجموعة الدفاع الجوي الرابعة بالمنطقة الجنوبية.

وكان في استقبال “آل الشيخ” قائد المجموعة اللواء ركن علي بن عبدالله القرني، وعدد من قيادات المجموعة، كما رافقه مدير الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن الحسيني.

وأشاد “آل الشيخ” بالمنجزات التي تتحقق في صدّ مئات الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون، والتي تعد محل فخر واعتزاز للجميع ببسالة قوات الدفاع الجوي بالمملكة.

الشيخ عبداللطيف آل الشيخ

الشيخ عبداللطيف آل الشيخ

الشيخ عبداللطيف آل الشيخ

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يزور مجموعة الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية

جديد المحليات
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