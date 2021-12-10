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جديد المحليات > “قصة وفاء بيننا للحين نذكرها”.. أغنية خاصة بزيارة ولي العهد من إنتاج وزارة الإعلام الكويتية
10/12/2021   6:33 م

“قصة وفاء بيننا للحين نذكرها”.. أغنية خاصة بزيارة ولي العهد من إنتاج وزارة الإعلام الكويتية

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أنتجت وزارة الإعلام الكويتية، أغنية خاصة بمناسبة زيارة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة اليوم (الجمعة) للكويت.

وبث تلفزيون الكويت، وعدد من وسائل الإعلام؛ الأغنية المصورة التي تحكي عن عمق الصلات والأواصر التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

والأغنية من أداء الفنان الكبير نبيل شعيل، وجاء في مطلع أبياتها:

قصة وفاء بيننا للحين نذكرها

كل ما يمر العمر نحبها زيادة

تفرح بك المرحبا وتفخر مشاعرها

من عارض العز لين السيف وأمجاده

الكلمة الصادقة.. نقدر نعبرها

ما دامها في قلوب الشعب والقادة.

 

وفق “أخبار 24”.

“قصة وفاء بيننا للحين نذكرها”.. أغنية خاصة بزيارة ولي العهد من إنتاج وزارة الإعلام الكويتية

جديد المحليات
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