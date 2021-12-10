“قصة وفاء بيننا للحين نذكرها”.. أغنية خاصة بزيارة ولي العهد من إنتاج وزارة الإعلام الكويتية

أنتجت وزارة الإعلام الكويتية، أغنية خاصة بمناسبة زيارة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة اليوم (الجمعة) للكويت.
وبث تلفزيون الكويت، وعدد من وسائل الإعلام؛ الأغنية المصورة التي تحكي عن عمق الصلات والأواصر التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
والأغنية من أداء الفنان الكبير نبيل شعيل، وجاء في مطلع أبياتها:
قصة وفاء بيننا للحين نذكرها
كل ما يمر العمر نحبها زيادة
تفرح بك المرحبا وتفخر مشاعرها
من عارض العز لين السيف وأمجاده
الكلمة الصادقة.. نقدر نعبرها
ما دامها في قلوب الشعب والقادة.
#الكويت_تقول_مرحبا #محمد_بن_سلمان
انتاج وزارة الاعلام#بلاده_بلادنا_وبلادنا_بلاده #وزارة_الإعلام_الكويت#الكويت #المملكة_العربية_السعودية pic.twitter.com/MfvaEvRMxB
— تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) December 9, 2021
وفق “أخبار 24”.