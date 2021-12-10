بالفيديو .. دومة الجندل تصبح من أوائل محافظات المملكة بلا إشارات مرورية ضوئية

أصبحت دومة الجندل في الجوف من أوائل محافظات المملكة بلا إشارات مرورية ضوئية، بعد أن تم استبدالها بالدوارات بهدف انسيابية الحركة وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة، سميحان الشمري، أن البلدية أزالت الإشارات المرورية الضوئية وذلك ضمن برنامج جودة الحياة والسلامة المرورية الذي أطلقته أمانة منطقة الجوف.
وأشار”الشمري”، خلال حديثه في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إلى وجود 10 تقاطعات بالمحافظة تم تحويلها إلى ميادين من أجل الحد من الحوادث المرورية، والتقليل من الازدحامات. وفق “أخبار 24”.
ونوه بوضع العديد من المطبات أمام المدارس والمناطق الحيوية لضمان السلامة المرورية، وذلك ضمن جهود البلدية للحد من الحوادث المرورية.
فيديو | مراسلنا “نايف الفندي”: دومة الجندل تصبح من أوائل محافظات #المملكة بلا إشارات ضوئية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/aoievVWdfb
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 10, 2021