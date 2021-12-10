تعرّف على قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت اللذين تقلدهما ولي العهد أثناء زيارته الرسمية للبلاد

قلّد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الجمعة)، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت، وذلك خلال زيارته الرسمية للبلاد ضمن جولته الخليجية.
واتسمت العلاقات بين المملكة والكويت بعمقها التاريخي، والذي بُنيت سماته على الأخوة والتعاون بين البلدين منذ عام 1891م، حيث توالت الزيارات الرسمية المتبادلة بين حكام البلدين الشقيقين وآخرها زيارة ولي العهد.
وفيما يلي نتعرّف على القلادة والوسام اللذين منحهما أمير الكويت لولي العهد خلال الزيارة:
قلادة مبارك الكبير.. تاريخها ولمن تنمح وأشهر الحاصلين عليها
تعتبر قلادة مبارك الكبير هي أعلى وسام مدني في الكويت، والذي يمنح للملوك ورؤساء الدول والحكومات، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى الحاكم السابع للكويت مبارك بن صباح الصباح وهو المؤسس الحقيقي للدولة عام 1896م، حيث ازدهرت الكويت تجاريا واقتصاديا في عهده، وأنشئت المدارس النظامية والمستشفيات وغيرها.
وتمنح القلادة للطبقات العالية والأولى وهي تتألف من 8 فئات: “وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الممتازة، ووسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الأولى، ووسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الممتازة، ووسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى، ووسام الكويت من الطبقة الثانية، ووسام الكويت من الطبقة الثالثة، ووسام الكويت من الطبقة الرابعة”. وفق “أخبار 24”.
وحصل على القلادة التي لا يجوز التصرف أو الحجز عليها من قبل حامليها، مجموعة من الملوك والرؤساء والحكام والأمراء حول العالم، ومن بينهم: “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والملك عبدالله بن عبد العزيز، والرئيس المصري محمد أنور السادات، والسلطان قابوس، والملك محمد السادس ملك المغرب والملكة إليزابيث الثانية وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، والرئيس الأمريكي جورج بوش الأب”.
وسام الكويت.. تاريخه ودرجاته وأشهر الحاصلين عليه من المملكة
ويُعد من أهم الأوسمة التي تمنحها الكويت للوزراء والدبلوماسيين والشخصيات الهامة والرياضيين وغيرهم، وتم تنظيم الأمور الخاصة به وفقاً لقانون رقم 20 لسنة 1974 المختص بإنشاء قلادة مبارك الكبير، ويتألف من الطبقات الثمانية التي تتميّز بها القلادة.
ويُمنح وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الممتازة لرؤساء الدول والأشخاص الأكثر تميزاً، ووسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الأولى للسفراء والدبلوماسيين، فيما يمنح وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقات الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى الشخصيات الهامة والعسكريين، والأبطال والرياضيين وغيرهم.
وحصلت مجموعة من الشخصيات الهامة في المملكة على وسام الكويت، ومن بينهم: “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير خالد بن سلطان، والأمير فيصل بن فهد، والأمير محمد بن فهد، والدبلوماسي السعودي غازي القصيبي”.