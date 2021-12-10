اعتماد شروط وضوابط استيراد الخضروات والفاكهة الطازجة إلى المملكة

اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضروات والفاكهة الطازجة إلى المملكة.
ويسري العمل بالقرار بشكل إلزامي اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وجاء الاعتماد بناء على نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون والتي تمنع أي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الحجر بأن تقوم الجهة التي ترغب في إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة.
شروط التقديم
وبحسب البند الأول فإن المستورد الذي يرغب في استيراد خضروات وفواكه طازجة إلى المملكة يجب عليه التقدم إلى الوزارة إلكترونياً بطلب الحصول على ترخيص استيراد بشرط أن يكون شخصاً معنوياً سعودياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً لك بمزاولة النشاط وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
تقسيم المستوردين
ووفق البند الثاني تم تقسيم المستوردين إلى قسمين هما، مستورد فئة “أ” ويمنح ترخيصاً محددا بـ 10 سنوات قابلة للتجديد بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شاحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة، بينما المستورد فئة “ب” يمنح ترخيصا محددا بـ 3 سنوات قابلة للتجديد.
متطلبات الترخيص
وحدد البند الثالث متطلبات إصدار الترخيص والتي ترفق مع الطلب، وتتمثل في عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد وبلد الترخيص، بينما المستورد فئة “أ” يجب عليه إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة الخضروات فيها، بينما المستورد فئة “ب” عليه إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة وبيان بوسائل النقل المبردة، إلى جانب التأكد من الملاءة المالية للمستورد بفئتيه والمعلومات التي تطلبها وكالة الزراعة بالوزارة.
إجراءات الترخيص
وحدد البند الرابع إجراءات إصدار الترخيص والتي تتمثل في الآتي:
1- تستقبل الوكالة طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين الأول والثالث من هذه الشروط والضوابط وتصدر الترخيص إلكترونياً خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
2- في حال عدم قبول طلب الترخيص فيتم إبلاغ مقدم الطلب إلكترونيا خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسبباً.
3– يتم إصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوكيل على أن يوضح الترخيص البيانات الأساسية للمستورد ومدة صلاحية الترخيص.
إذن الاستيراد
ووفق البند الخامس يجب على المستورد قبل البدء في استيراد أي شحنة أن يتقدم للوكالة بطلب إصدار إذن استيراد وفقاً لما يلي:
1- إصدار إذن استيراد إلكترونيا خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للوكالة ويجب أن يكون الإذن وفق البيانات التالية:
* صورة من السجل التجاري أو رخصة الاستثمار الأجنبي
* تحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها
* تاريخ الاستيراد وبلد التصدير
* رقم وتاريخ ترخيص الاستيراد ونقطة الدخول وأوزان صافي شحنة الخضروات والفواكه المستوردة ونوعها.
* مدة صلاحية إذن استيراد على ألا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدوره.
* يجب أن تصل الشحنة محل إذن الاستيراد إلى نقطة الدخول خلال مدة صلاحية الإذن.
* لا يتم إصدار إذن الاستيراد في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.
2- في حال عدم قبول الوكالة الطلب يتم إبلاغ مقدمه إلكترونيا خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب برفض طلبه على أن يكون الرفض مسببا.
الشروط الصحية
أما في البند السادس تم تحديد الشروط الصحية للشحنة، بحيث تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون الشحنة مصحوبة بشهادة صحية نباتية وفق النموذج المعتمد دوليا صادرة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ أو بلد التصدير.
كما يجب أن تكون الشحنة مستوفاة لجميع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة باستيراد الخضروات والفواكه الطازجة، وأن تكون الشحنة مستوفاة لجميع متطلبات الإنتاج النباتي. وفق “أخبار 24”.
ومنح البند الوزارة والهيئة سحب عينات من الشحنة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات في المختبرات المعتمدة داخل أو خارج المملكة، كما يجب أن تكون الشحنة خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء.
دخول الشحنات
وحدد البند السابع شروط السماح بدخول شحنات الخضروات والفواكه المستوردة، وهي، أن تكون مستوفاة لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات والاشتراطات المعتمدة من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن يتم إدخالها من خلال نقطة الدخول المحددة في إذن الاستيراد، وألا يمنح المستورد إذن استيراد إذا لم يسبق له الحصول على ترخيص صادر من الوكيل.
وفي حال ثبتت مخالفة المستورد أو ثبوت إصابة الشحنة بآفات معروفة أو غير معروفة فلا يتم تفريغها وإخطار المستورد بذلك وتحديد فترة لإخراجها من المملكة وفي عدم تنفيذه ذلك يتم إتلافها.
كما لا يسمح بدخول أي شحنة تصل إلى نقطة الدخول بعد انتهاء مدة إذن الاستيراد ويجوز للوكيل تمديد الترخيص لمدة لا تزيد عن 3 أيام من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.
وفي حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير قبل انطلاق الشحنة منه فيعد إذن الاستيراد ملغى.
ويجب على الوزارة التحقق من الكميات المستوردة وفق إذن الاستيراد الذي تم إصداره، ويجب على المستورد الإفصاح عن جميع المنتجات النباتية المستوردة فور وصولها إلى نقطة الدخول.