مختص يفسر كثرة وقوع النساء ضحايا لعمليات التستر التجاري

أوضح المستشار القانوني بدر الروقي، أسباب وقوع النساء ضحايا للتستر التجاري بصورة كبيرة.
وقال، خلال مداخلة في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن استخدام بعض الأزواج لأسماء زوجاتهم في التجارة أو مشاركة أجانب، يعد أحد صور التستر التجاري، موضحًا أن هذه الحالات تمثل 40% من حالات التستر التجاري.
وأضاف أنه في حال استخدم زوج أجنبي اسم زوجته في التجارة، فإن ذلك يعد تسترًا تجاريًا، مشيرًا إلى أن بعض المتضررين من هذه الأنشطة التجارية قد يتهمون الزوجة بالنصب عليهم، نظرًا لأن كافة التراخيص تمت باسمها.
بدر الروقي.. محام ومستشار قانوني : تجارة بعض الأزواج بأسماء زوجاتهم واستخراج التصاريح باسمها ومشاركته أجانب أو أن يكون هو نفسه أجنبي هو السبب في كون النساء أكثر ضحايا التستر@saudiaman1@McgovSA@baderalrougi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wAsvGzx3Nb
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 10, 2021
وفق “أخبار 24”.