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جديد المحليات > مختص يفسر كثرة وقوع النساء ضحايا لعمليات التستر التجاري
10/12/2021   10:50 م

مختص يفسر كثرة وقوع النساء ضحايا لعمليات التستر التجاري

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أوضح المستشار القانوني بدر الروقي، أسباب وقوع النساء ضحايا للتستر التجاري بصورة كبيرة.

وقال، خلال مداخلة في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن استخدام بعض الأزواج لأسماء زوجاتهم في التجارة أو مشاركة أجانب، يعد أحد صور التستر التجاري، موضحًا أن هذه الحالات تمثل 40% من حالات التستر التجاري.

وأضاف أنه في حال استخدم زوج أجنبي اسم زوجته في التجارة، فإن ذلك يعد تسترًا تجاريًا، مشيرًا إلى أن بعض المتضررين من هذه الأنشطة التجارية قد يتهمون الزوجة بالنصب عليهم، نظرًا لأن كافة التراخيص تمت باسمها.

وفق “أخبار 24”.

مختص يفسر كثرة وقوع النساء ضحايا لعمليات التستر التجاري

جديد المحليات
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