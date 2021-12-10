ردًا على منحه القلادة والوسام.. ولي العهد لأمير الكويت: “أغلى شيء عندنا نشوفكم بصحتكم”

جمع حديث جانبي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك خلال استقبال ولي العهد في زيارته الرسمية لدولة الكويت.
وحرص ولي العهد على توجيه الشكر لأمير الكويت على حفاوة الاستقبال وتقليده بقلادة مبارك الكبير ووسام الكويت، قائلًا: “هذه غالية ولكن أغلى شيء عندنا نشوفكم بصحتكم الله يطول عمرك”.
ومن جانبه، استفسر أمير الكويت عن أحوال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مُحملًا ولي العهد نقل تحياته له وتقبيل رأسه. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن ولي العهد كان قد أنهى، في وقت سابق من اليوم، زيارته لدولة الكويت، والتي جاءت ضمن جولة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي بدأت الثلاثاء الماضي.
فيديو | أمير #الكويت خلال تسليم ولي العهد قلادة مبارك الكبير: “هذه أغلى ما عندنا”
وولي العهد: “هي غالية لكن أغلى ما عندنا أن نشوفك بصحة”#الإخبارية#ولي_العهد_في_الكويت pic.twitter.com/qzrBkt4cnX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2021