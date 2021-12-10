بالصور.. ولي العهد يغادر الكويت بعد انتهاء زيارته الرسمية

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غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكويت اليوم الجمعة بعد زيارة رسمية في نهاية جولته الخليجية التي شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
والتقى ولي العهد خلال الزيارة أمير الكويت وولي عهده، الذي كان في مقدمة مودعيه.
وفق “أخبار 24”.
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