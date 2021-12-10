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جديد المحليات > بالصور.. ولي العهد يغادر الكويت بعد انتهاء زيارته الرسمية
10/12/2021   10:51 م

بالصور.. ولي العهد يغادر الكويت بعد انتهاء زيارته الرسمية

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غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكويت اليوم الجمعة بعد زيارة رسمية في نهاية جولته الخليجية التي شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

والتقى ولي العهد خلال الزيارة أمير الكويت وولي عهده، الذي كان في مقدمة مودعيه.

ولي العهد يغادر الكويت بعد زيارة رسمية في نهاية جولته الخليجية

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. ولي العهد يغادر الكويت بعد انتهاء زيارته الرسمية

جديد المحليات
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