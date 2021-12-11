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جديد المحليات > بهذه الضوابط.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يسمح ببيع الإبل المشاركة في فئة كأس النادي
11/12/2021   8:39 ص

بهذه الضوابط.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يسمح ببيع الإبل المشاركة في فئة كأس النادي

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أصدرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة حالياً في الصياهد الجنوبية، قراراً يسمح ببيع الإبل المشاركة في فئة كأس النادي، وذلك بعد مشاركة المالك الأصلي.

وأوضحت الإدارة أن السماح ببيع الإبل المشاركة يرجع لعدة ضوابط؛ هي أن يتم نقل الشرائح في وزارة البيئة والمياه والزراعة للمالك الجديد، وأن يتم توثيق إقرار البيع في اللجنة القانونية بالمهرجان، متضمناً عدم قبول إعادة نقل بيانات الشرائح للبائع في سجلات المهرجان لمدة سنتين من تاريخ البيع.

وأضافت أن الضوابط تضمنت أيضاً أنه لا يحق للمشتري الاستفادة من نظام نقاط جائزة الشداد في الفئة التي يشارك بها أي متن من فئة كأس النادي المشتراة، مشيرة إلى أن الهدف من السماح بالبيع بعد نهاية كأس النادي يكمن في تشجيع المنتجين ودعم أسواق الإبل.وفق “أخبار 24”.

بهذه الضوابط.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يسمح ببيع الإبل المشاركة في فئة كأس النادي

جديد المحليات
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