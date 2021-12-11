مذنب “ليونارد” يصل لأقرب مسافة من الأرض.. وهذا موعد رؤيته بسماء المملكة

كشفت الجمعية الفلكية في جدة، عن وصول المذنب C / 2021 A1 (ليونارد) إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض غداً (الأحد).
وأوضحت الجمعية أنه سيتم رصد المذنب بسماء المملكة والوطن العربي عند حوالي الساعة (04:54) مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مبينةً أنه سيكون على مسافة آمنة للغاية تبلغ 34.902.292 مليون كيلومتر.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن المذنب يزداد سطوعاً ابتداءً من 14 ديسمبر الجاري، موضحاً أنه سيكون مرئياً في السماء بعد غروب الشمس على أن يصل لمعانه الظاهري بين 5 و2.6.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن القياسات تُشير إلى أن هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ 254.412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، لكن لا توجد توقعات برؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء.