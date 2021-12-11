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جديد المحليات > حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
11/12/2021   8:38 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

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توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة, وسماءً صحواً إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق.  

كما توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية مثيرة للأتربة والغبار. 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي وبسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.   وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

جديد المحليات
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