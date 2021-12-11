انتقدت المدربة والمستشارة في تعديل الفكر والسلوك، الدكتورة فهدة العريفي، الحفلات التي ينظمها البعض لاستقبال المواليد أو تحديد جنسهم وتكون تكلفتها المالية عالية.
وقالت الدكتورة فهدة خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن حفلات تزيين غرف الولادة واستقبال المواليد وتحديد جنسهم تصل أسعارها في بعض الأحيان لما يقارب أسعار حفلات الزواج.
وأضافت أن بعض الأسر تنفق في تلك الحفلات عشرات الآلاف من الريالات وقد تنظم حفلات استقبال عدة أيام وتضطر أحياناً للاستدانة، مبينةً أن أسباب تلك الظاهرة هو ترويج مواقع التواصل لها وضعف الوعي.
د. فهدة العريفي.. مدربة ومستشارة في تعديل الفكر والسلوك: السوشيال ميديا وبعض ضعف الوعي سبب في انتشار ظاهرة حفلات تحديد جنس المولود أو غيرها من المظاهر الدخيلة .. وتصل بالبعض إلى الاستدانة @Dr_Fahdah_Arefi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aJwvgI8KLy
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 10, 2021
د. فهدة العريفي.. مدربة ومستشارة في تعديل الفكر والسلوك: تزيين غرف الولادة وحفلات تحديد الجنس قد تصل أسعارها في بعض الأحيان لما يقارب أسعار الزواجات !!@Dr_Fahdah_Arefi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GooijvJwBn
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 10, 2021
وفق “أخبار 24”.