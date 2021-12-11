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جديد المحليات > “الصحة العالمية” تمنح سعودياً جائزة أفضل طبيب واعد بطب الأسرة.. ويوجه نصيحة
11/12/2021   8:39 ص

“الصحة العالمية” تمنح سعودياً جائزة أفضل طبيب واعد بطب الأسرة.. ويوجه نصيحة

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منحت منظمة الصحة العالمية، الطبيب السعودي عبدالعزيز العلوان، جائزة أفضل طبيب واعد في طب الأسرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال العلوان في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه يتطلب أن يكون هناك طبيب لكل أسرة، خاصة أن ذلك سيجعل النتائج الطبية أفضل ويزيد من مسألة التحكم بالأمراض وتحسن الرضا العام لدى المرضى والأطقم الطبية.

وأشار إلى أن تعيين طبيب لكل أسرة سيساعد على إتاحة استشارته من قبل أفراد الأسرة في كل المستجدات الصحية، وكذلك قدرة الطبيب على تحسين الحالة الصحية للأسرة لمعرفته الجيدة بالأمراض الوراثية لأفرادها وحجم مناعتهم.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة العالمية” تمنح سعودياً جائزة أفضل طبيب واعد بطب الأسرة.. ويوجه نصيحة

جديد المحليات
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