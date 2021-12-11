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جديد المحليات > هيئة الاتصالات تعلن تغطية الطريق البري الجديد بين المملكة وعُمان بنسبة 100%
11/12/2021   8:38 ص

هيئة الاتصالات تعلن تغطية الطريق البري الجديد بين المملكة وعُمان بنسبة 100%

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تغطية الطريق البري الجديد الرابط بين المملكة وسلطنة عُمان بشبكة الاتصالات بنسبة 100% في الجزء الواقع داخل المملكة.

وقالت الهيئة إنه تركيب 34 برج اتصالات على الطريق موزعة على طول 564 كلم داخل نطاق المملكة، ما يتيح للمسافر البقاء متصلاً خلال سفره الطريق. 

يذكر أنه جرى افتتاح الطريق يوم (الثلاثاء) الماضي خلال زيارة ولي العهد الأمير محم بن سلمان لسلطنة عمان، وبلغت تكلفته أكثر من 1.9 مليار ريال، وسيسهم الطريق في تنشيط حركة التنقل بما يخدم القادمين للحج والعمرة من عُمان، وحركة السياحة والتجارة المتبادلة بين البلدين. 

تغطية الطريق البري الجديد بين المملكة وعُمان بنسبة 100%

وفق “أخبار 24”.

هيئة الاتصالات تعلن تغطية الطريق البري الجديد بين المملكة وعُمان بنسبة 100%

جديد المحليات
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