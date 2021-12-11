نجحت الطالبة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة رزان المطيري، في التوصل لاختراع جديد عبارة عن جهاز الألواح لاجتياز الألغام؛ وذلك بهدف الحد من ضحايا الألغام بين جنود الوطن.
وأوضحت المطيري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الجهاز يعمل من خلال ثلاث مراحل؛ هي الكشف المبكر عن الألغام ومن ثم اجتيازها، وبعدها يتم تعطيلها.
وأشارت إلى أن أبرز مميزات الجهاز هو الحد من الضحايا؛ بسبب انفجار الألغام مع المُساهمة في عدم فقد أي جندي بالوطن أطرافه، موضحةً أن الجهاز يحمله الجندي الذي يتقدم الصفوف فقط.وفق “أخبار 24”.
فيديو | من #جامعة_الملك_عبدالعزيز
“رزان المطيري” تصمم جهازا لاجتياز الألغام وتتمكن بعد ذلك من ابتكار يشتت الرادار والمناظير في الطائرات الحربية#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/7a2TgZEUk2
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 10, 2021