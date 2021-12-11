شرطة عسير تطيح بمقيم تورط في إيواء 10 مخالفين لنظام أمن الحدود

ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير 10 مخالفين لنظام أمن الحدود يؤويهم مقيم من الجنسية الإثيوبية في أحد المنازل.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه جرى إيقاف المخالفين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والمقيم الذي آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.
وشدد على أن كل من يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.