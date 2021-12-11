“الغذاء والدواء”: الزنجبيل يسبب خفقان القلب.. ويتعارض مع هذه الأدوية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تعدد فوائد نبات الزنجبيل، ومحذرة في الوقت نفسه من استخدامه بكميات زائدة.
وأوضحت أن استخدامه بكميات زائدة يمكن أن يسبب حرقة في المعدة، والإصابة بالإسهال، وخفض مستوى سكر الـدم، وخفقان القلب.
وأشارت إلى أنه يتعارض مع الأدوية المضادة لتخثر الـدم والمضادة لتكسر صفائح الـدم ما قد يحدث نزيفاً.
وبينت أن أبرز استخداماته في الطب البديل تتمثل في تخفيف أعراض البرد والزكام وحالات الغثيان والدوار، وآلام الدورة الشهرية، واضطرابات الجهاز الهضمي، إلا أنه منشط للدورة الدموية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الكميات المسموح بتناولها من الزنجبيل الطازج هي 2-4 جرام كحد أقصى في اليوم، و250 مل جرام من الزنجبيل المطحون والذي يعادل جراما واحدا من الطازج.