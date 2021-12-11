“الوطني للوثائق” ينشر مرسومًا ملكيًا قبل 60 عامًا لاتفاقية ثقافية بين المملكة والكويت

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم (الجمعة)، وثيقة تاريخية يقترب عمرها من 60 عامًا، لمرسوم ملكي خاص باتفاقية بين حكومتي المملكة والكويت.
وأظهرت الوثيقة مرسومًا ملكيًا موقعًا من قبل الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز، بالمصادقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومتي البلدين يعود تاريخها لعام 1385هـ.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان قد أنهى زيارته الرسمية لدولة الكويت، في وقت سابق من اليوم، والتي جاءت ضمن جولة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي.
#وثيقة_تاريخية عمرها ٥٨ عاماً تظهر مرسوماً ملكياً موقعاً من قبل جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بالمصادقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية ودولةا لكويت.#ولي_العهد_في_الكويت pic.twitter.com/uRHRiTx3Ms
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) December 10, 2021
وفق “أخبار 24”.