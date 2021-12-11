الاتحاد يتخذ إجراءً قاسيًا ضد سعود عبد الحميد بعد توقيعه للهلال

بات مصير اللاعب سعود عبد الحميد معلقًا، بعد أيام من إعلان انتقاله إلى الهلال قادمًا من الاتحاد، حيت لن يستطيع اللاعب تمثيل فريق الهلال في فترة الانتقالات الشتوية بسبب عقده مع ناديه السابق.
وتنوي إدارة الاتحاد إجبار اللاعب علي تاديه تدريبات انفرادية على فترتين خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ” الميدان”، بعد نهاية الإجازة الممنوحة للاعب بعد فراغة من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العرب.
وينتهي عقد عبد الحميد مع الاتحاد خارج فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تنص المادة 29 من لائحة الاحتراف باتحاد الكرة على عدم أحقية تسجيل اللاعبين خارج إحدى فترتي التسجيل السنويتين المحددتين من قبل الاتحاد.
وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية يوم 2 يناير وتنتهي 30 يناير في الوقت الذي تنتهي فيه عقد عبد الحميد مع الاتحاد رسميا يوم 31 من الشهر نفسه لذا سيتحتم على الهلال الانتظار حتى فتح القيد في فترة الانتقالات الصيفية ليتمكن من قيد اللاعب الدولي. وفق “أخبار 24”.
وأعلن الهلال في وقت سابق عن التعاقد مع سعود عبد الحميد حتى عام 2025 بعد دخوله الفترة الحرة من عقده الاحترافي مع نادي الاتحاد وعدم اتفاق اللاعب مع ناديه السابق لتجديد التعاقد.