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رياضة > “فيفا” يحتفي بعيد ميلاد سامي الجابر ويبرز إنجازه التاريخي
11/12/2021   3:07 م

“فيفا” يحتفي بعيد ميلاد سامي الجابر ويبرز إنجازه التاريخي

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احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعيد ميلاد أسطورة الكرة السعودية ونادي الهلال، سامي الجابر، الذي يوافق اليوم الحادي عشر من ديسمبر.

وأشار الحساب إلى الإنجاز التاريخي للجابر بمشاركته 4 مرات متتالية في كأس العالم (1994، 1998، 2002، 2006) وتسجيله 3 أهداف في ثلاث نسخ من هذا المونديال العالمي، وهو رقم قياسي عربي وآسيوي.

وقال في تغريدة بموقع “تويتر”: “عيد ميلاد سعيد لأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية”.

وُلد الجابر في 11 ديسمبر 1971، ولعب لصفوف نادي الهلال وأُعير للغرافة القطري، وسجل 177 هدفًا خلال مسيرته الكروية، ولديه 163 مباراة دولية، وفاز مع المنتخب بكأس آسيا سنة 1996م. وفق “أخبار 24”.

اعتزل الجابر لعب كرة القدم سنة 2007، وعمل مدربًا لنادي الهلال ونادي الشباب، كما شغل منصب رئيس نادي الهلال لعدة أشهر.

“فيفا” يحتفي بعيد ميلاد سامي الجابر ويبرز إنجازه التاريخي

رياضة
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