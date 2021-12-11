“السهلاوي” يُعلن انتهاء تجربته مع معيذر القطري

أعلن اللاعب محمد السهلاوي، انتهاء تجربته مع نادي معيذر القطري بناءً على طلبه.
وغرد السهلاوي، عبر حسابه بمنصة تويتر:”انتهت تجربتي الاحترافية مع نادي معيذر القطري، كل الشكر للأخوان والأصدقاء الأعزاء في دولة قطر .. وللأحبة في نادي معيذر على تعاونهم وقبولهم طلبي في إنهاء العقد”.
وأتم اللاعب تغريدته بقوله:”تجربة كانت ثريّة وجميلة جدًا واستفدت منها ..وأتمنى لهم التوفيق دائمًا”.
وكان نادي معيذر القطري، قد أعلن انضمام محمد السهلاوي لفريقه في سبتمبر الماضي.
انتهت تجربتي الاحترافية مع نادي معيذر القطري
كل الشكر للأخوان والأصدقاء الأعزاء في دولة قطر ..
وللأحبة في نادي معيذر على تعاونهم وقبولهم طلبي في انهاء العقد
تجربة كانت ثريّة وجميلة جدًا واستفدت منها ..
وأتمنى لهم التوفيق دائمًا
— محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) December 10, 2021
وفق “أخبار 24”.