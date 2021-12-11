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رياضة > “السهلاوي” يُعلن انتهاء تجربته مع معيذر القطري
11/12/2021   3:06 م

“السهلاوي” يُعلن انتهاء تجربته مع معيذر القطري

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أعلن اللاعب محمد السهلاوي، انتهاء تجربته مع نادي معيذر القطري بناءً على طلبه.

وغرد السهلاوي، عبر حسابه بمنصة تويتر:”انتهت تجربتي الاحترافية مع نادي معيذر القطري، كل الشكر للأخوان والأصدقاء الأعزاء في دولة قطر .. وللأحبة في نادي معيذر على تعاونهم وقبولهم طلبي في إنهاء العقد”.

وأتم اللاعب تغريدته بقوله:”تجربة كانت ثريّة وجميلة جدًا واستفدت منها ..وأتمنى لهم التوفيق دائمًا”.

وكان نادي معيذر القطري، قد أعلن انضمام محمد السهلاوي لفريقه في سبتمبر الماضي.

وفق “أخبار 24”.

“السهلاوي” يُعلن انتهاء تجربته مع معيذر القطري

رياضة
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