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جديد المحليات > المملكة تصدّر ألواح الطاقة الشمسية إلى الأسواق الأمريكية
11/12/2021   3:06 م

المملكة تصدّر ألواح الطاقة الشمسية إلى الأسواق الأمريكية

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وقعّت أول شركة سعودية مُصنّعة لألواح الطاقة الشمسية، اتفاقية لتصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال اجتماعات البعثة التجارية السعودية إلى أمريكا.

وذكرت شركة تكنولوجيات الصحراء، أن الاتفاقية التجارية وقعت مع شركة “إسينترا” الأمريكية، لتصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى مشاريعها القائمة هناك، حيث سيتم بدء التصدير في عام 2022. 

وأبانت أن خطوط الإنتاج بالمصنع الكائن في مدينة جدة الذي بدأ نشاطه في عام 2011م تواكب أحدث التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة عالميا في صناعة ألواح الطاقة الشمسية. 

وقال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في مجموعة تكنولوجيات الصحراء، المهندس ماجد الرفاعي، إن الاتفاقية تضع الشركة في موقع رائد بالسوق الأمريكي، وتعزز مكانتها في مجال إنتاج وتصدير ألواح الطاقة الشمسية على المستوى الدولي، لافتاً إلى أنهم يسعون لزيادة صادرات المملكة من الألواح الشمسية إلى العديد من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية. 

اتفاقية لتصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى الأسواق الأمريكية

وفق “أخبار 24”.

المملكة تصدّر ألواح الطاقة الشمسية إلى الأسواق الأمريكية

جديد المحليات
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