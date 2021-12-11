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جديد المحليات > وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح عن عمر يناهز 50 عاماً
11/12/2021   3:06 م

وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح عن عمر يناهز 50 عاماً

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توفي اليوم (السبت)، الشاعر الكويتي، الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر يناهز 50 عاماً.

ونعى الديوان الأميري بدولة الكويت، الشاعر الراحل، مشيراً إلى أن جثمانه سيُوارى الثرى عصر اليوم.

كما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة الشيخ دعيج، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان آخر ما نشره الشاعر “دعيج” على صفحته بموقع “تويتر”، أمس (الجمعة)، مجموعة أبيات شعرية ترحيباً بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت، ضمن جولته بدول مجلس التعاون الخليجي، قال فيها: “مـحـمـد بن سـلـمـان يا نـعـم الـولـيــف تـفـخــر كــويــت الــعــزّ بالأخّ الـعــزيـز ضـيـفــنـا ما هو بـحــيّ الـلـه ضــيـــف ضـيـفـنـا حـفـيـد الـمــلك عبـدالـعــزيـز”. وفق “أخبار 24”.

وُلد الشيخ دعيج في فبراير 1971م، كتب العديد من الأغاني والمسرحيات والمسلسلات، وحصل على لقب أفضل شاعر خليجي في عدة استبيانات.

وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح عن عمر يناهز 50 عاماً

جديد المحليات
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