هكذا تفاعل السفير الفرنسي مع إعلان وزارة الثقافة 2022 عامًا للقهوة السعودية

احتفى السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بويل، صباح اليوم (السبت)، بالقهوة السعودية، بمناسبة تعيين وزارة الثقافة عام 2022 عامَا للقهوة السعودية.
ونشر بويل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، صورة لدلة وفنجان من القهوة العربية، متمنيًا لمتابعيه صباحًا جميلًا، مشيرًا إلى أن الرياض عاصمة القهوة العربية السعودية لعام 2022.
وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قد كشف الخميس الماضي عن تسمية عام 2022 بعام القهوة السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأشار الوزير إلى أن العام المقبل سيشهد العديد من الأنشطة والمبادرات والفعاليات على مدار العام، احتفالًا بالقهوة باعتبارها عنصرًا ثقافيًا مرتبطًا بهوية وثقافة المملكة.
#صباح_الخير والسعادة من #الرياض ، عاصمة #القهوة_السعودية!#عام_القهوة_السعودية_2022
🇸🇦💚🇫🇷☕ pic.twitter.com/HNv0XKCrf3
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) December 11, 2021