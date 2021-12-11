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جديد المناطق > بالفيديو.. تدشين مشروع ممرض لكل مدرسة.. والبداية بتكليف 28 ممرضة بالشرقية
11/12/2021   3:06 م

بالفيديو.. تدشين مشروع ممرض لكل مدرسة.. والبداية بتكليف 28 ممرضة بالشرقية

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أعلن في المنطقة الشرقية، تدشين مشروع ممرض في كل مدرسة، بتكليف 28 ممرضة بالعمل في 28 مدرسة بالمنطقة، وذلك كمرحلة أولى من المشروع.

وبدأ برنامج الصحة المدرسية في تجمع الشرقية الصحي في تنفيذ المشروع، ووفقاً لقناة “الإخبارية” فإن المرحلة الأولى كانت بإعداد الدليل الإرشادي لعمل الممرض المدرسي، وصياغة المنهج التدريبي، وتحديد آليات الترشيح والقبول للممرضين. 

ويأتي تنفيذ المرحلة التنفيذية الحالية للمشروع؛ كخطوة أولى قبل تعميم التجربة في مختلف مناطق المملكة، حيث يتم حاليا تحضير 89 عيادة مدرسية تمهيداً لتكليف ممرضين للعمل بها. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تدشين مشروع ممرض لكل مدرسة.. والبداية بتكليف 28 ممرضة بالشرقية

جديد المناطق
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