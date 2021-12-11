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رياضة > “النصر” يقترب من أسوأ رقم له في الدوري
11/12/2021   3:06 م

“النصر” يقترب من أسوأ رقم له في الدوري

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يقترب نادي النصر من معادلة أسوأ رقم رقم له خلال النصف الأول من بطولة الدوري في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.

ويخوض نادي النصر مباراة يوم (الخميس) المقبل أمام نظيره الهلال ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري و حال خسارته فيها سيعادل أسوأ سجلّاته.

وهُزم النصر بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الطائي، يوم أمس (الجمعة) ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري. وفق “أخبار 24”.

ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعهم من 12 مباراة بواقع 5 انتصارات وتعادلين و5 هزائم.

“النصر” يقترب من أسوأ رقم له في الدوري

رياضة
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