“الغذاء والدواء” تنصح بهذه الكمية من المياه يوميًا وتناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، باستهلاك 8 أكواب من الماء يوميًا، لعيش الإنسان حياة صحية.
كما نصحت الهيئة في وقت سابق، بتناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية ضمن غذاء صحي ومتوازن كالحليب والبيض واللحوم والعدس والبرتقال والليمون والتوت والبطيخ والطماطم والفلفل والأسماك والمأكولات البحرية والفاصوليا.
وأشارت إلى أن تناول هذه الأطعمة يحافظ على الجهاز المناعي، ويغذي الجسم بالبروتين والزنك وفيتامينات (أ – ج – د).
لحياة صحية، ينصح باستهلاك 8 أكواب من الماء يوميا.
#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/OE7djjcdso
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) December 11, 2021
للحفاظ على جهازك المناعي احرص على تناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/78KoayhQEc
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) December 10, 2021
وفق “أخبار 24”.