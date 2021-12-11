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جديد المحليات > “العنف الأسري” يتفاعل مع قضية أسرة تعرضت للتعنيف والطرد من المنزل من قبل الأب
11/12/2021   4:05 م

“العنف الأسري” يتفاعل مع قضية أسرة تعرضت للتعنيف والطرد من المنزل من قبل الأب

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تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع قضية أسرة بالرياض تعرضت للتعنيف من الأب.

وأوضح المركز أنه يتابع القضية، حيث يجري حالياً العمل على إتمام الإجراءات اللازمة تجاهها. 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا من خلال وسم تضامني، قضية شاب يدعى “سعيد القحطاني” أفاد بأنه تعرض هو وأمه وأخواته للتعنيف من قبل أبيهم، لافتاً إلى أنه مريض ويحتاج لإجراء عملية زراعة كلى. 

وأوضح الشاب أن والدهم طردهم من المنزل، وأنهم الآن يعيشون في حالة نفسية سيئة، لافتاً إلى أنهم تقدموا بشكوى ولكن لم يتوصلوا لشيء حتى الآن.  وفق “أخبار 24”.

“العنف الأسري” يتفاعل مع قضية أسرة تعرضت للتعنيف والطرد من المنزل من قبل الأب

جديد المحليات
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