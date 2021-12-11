“خليجنا واحد ومستقبلنا واعد”.. وزير الداخلية يتفاعل مع نجاح جولة ولي العهد الخليجية

تفاعل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مع جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخليجية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي مصيرها واحد.
ونشر الأمير سعود صورة مجمعة من لقاءات ولي العهد بقادة عمان والإمارات والبحرين وقطر، وعلق عليها قائلاً: “خليجنا واحد ومستقبلنا واعد بإذن الله”.
واختتم ولي العهد أمس (الجمعة) جولته بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي عقد خلالها مباحثات مع سلطان عُمان هيثم بن طارق وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وأمير قطر تميم بن حمد، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى وأمير الكويت نواف الأحمد الصُباح.
وأكدت هذه المحادثات وحدة وتماسك دول مجلس التعاون، والعمل على تعزيز العلاقات البينية، وتنسيق المواقف بينها تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وفق “أخبار 24”.