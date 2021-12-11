أظهر مقطع مصور لوزير النقل المهندس صالح الجاسر، والفريق السعودي، خلال لحظة إعلان فوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، فرحة عارمة وحالة من السعادة لدى الفريق السعودي.
وكان وزير النقل المهندس صالح الجاسر، تقدم للقيادة بالشكر والتقدير على دعم القطاع البحري، الذي أثمر عن هذه العضوية، مؤكدًا دور المملكة كمركز لوجيستي عالمي وقوة مؤثرة على الخارطة البحرية الدولية.
وحصلت المملكة، على مقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO”، للعامين 2022-2023، بعدما نالت تصويت الدول الأعضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة البريطانية لندن.
وتأسست المنظمة البحرية الدولية عام 1958، في لندن، وعدد أعضائها 175 دولة، ويأتي فوز المملكة تأكيدًا لموقعها الاستراتيجي وحجم أسطولها البحري، الذي يحل في المرتبة الأولى إقليميًا والـ 20 عالميًا.
كما يؤكد دعم المملكة لمبادرات حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية، ومبادراتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030.
ويعني فوز المملكة أن تكون إحدى الدول القيادية بحريًا، وأن تساهم في سن التشريعات والتنظيمات الدولية، وتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء لتطوير ودعم برامج المنظمة، وتحقيق أهداف المملكة 2030.
وفق “أخبار 24”.