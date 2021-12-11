بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يزور المرابطين والمصابين بالحد الجنوبي

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ المرابطين والمصابين بالحد الجنوبي، كما زار قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة المجموعة الرابعة للدفاع الجوي وقاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي.
وحرص آل الشيخ خلال الزيارة على تقديم الدعم المعنوي للمرابطين، كما زار المصابين من قوات التحالف وشكرهم على ما يبذلونه دفاعاً عن الدين والوطن وولاة الأمر والمواطنين والمقدسات والمقدرات.
يذكر أن كثيراً من المسؤولين والإعلاميين يحرصون دوماً على زيارة أبطال الحد الجنوبي في الخطوط الأمامية للشد من أزرهم في مهمتهم الوطنية الجليلة.
#وزير_الشؤون_الإسلامية يزور #المرابطين والمصابين بـ #الحد_الجنوبيhttps://t.co/S5GpQH93w8 pic.twitter.com/nsULg7Vklq
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) December 11, 2021
وفق “أخبار 24”.