مخبأة داخل أكياس بن.. إحباط تهريب 4 ملايين قرص “كبتاجون” من لبنان إلى المملكة

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم (السبت)، إحباط عملية تهريب 4 ملايين قرص “كبتاجون”، من لبنان إلى المملكة، مبينة أنه تم إخفاؤها داخل شحنة كبيرة من أكياس البن كانت مجهزة للشحن.
وأكدت أنه تم توقيف فردين من أفراد شبكة التهريب، لافتة إلى أنّ المتهم الأول من أصحاب السوابق وقد كان موقوفًا بجرم تهريب حبوب مخدرة إلى المملكة، وأُخليَ سبيله منذ نحو عام.
وأشارت إلى أنه جرى توقيف الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، كما تمكّنت إحدى دوريات شّعبة الأمن الداخلي من توقيف الثاني في قرية عرمون اللبنانية.
وأوضحت أن وزير الداخلية اللبناني بسّام مولوي، كان قد أعلن عن هذه العملية خلال الاجتماع الموسّع الذي عُقِدَ في السادس من الشهر الجاري، لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية لمكافحة عمليات التهريب.
وكانت السلطات اللبنانية قد أحبطت خلال الشهر الماضي عملية تهريب 1.5 مليون حبة كبتاغون مخبّأة في قواعد منصّات خشبية (طبليات) كانت معدّة للتصدير عبر مرفأ بيروت، وأوقفت أحد المتورطين.
وفق “أخبار 24”.