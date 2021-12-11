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جديد المحليات > عُرف قديمًا باستضافته للمحتاجين.. مواطنون يعيدون ترميم منزل والدهم التاريخي بحائل
11/12/2021   8:52 م

عُرف قديمًا باستضافته للمحتاجين.. مواطنون يعيدون ترميم منزل والدهم التاريخي بحائل

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أعاد أبناء إحدى الأسر في محافظة الشملي بحائل، ترميم منزل والدهم، وذلك بعدما عانى من تلفيات كبيرة على مدى السنوات الماضية.

وقال ابن صاحب المنزل، حمود رجاء، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، إنه استطاع برفقة إخوته إصلاح العديد من التلفيات التي كان يعاني منها البيت، وذلك بعد شعورهم بتأنيب الضمير لإهمالهم بيت والدهم لسنوات طويلة.

وأضاف أن البيت عُرف منذ زمن طويل باستقباله لعابري السبيل والبدو الرُحَل وغيرهم من كبار السن والأيتام والمحتاجين وطالبي العلم، مؤكدًا أنهم يسعون لاستعادة هذا التاريخ وإعادة البيت لسيرته المعروفة. وفق “أخبار 24”.

عُرف قديمًا باستضافته للمحتاجين.. مواطنون يعيدون ترميم منزل والدهم التاريخي بحائل

جديد المحليات
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