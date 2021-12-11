استشاري بـ”الصحة”: معدلات الوفيات بكورونا لم تعد كما كانت.. والخروج من الجائحة في أيدي الإعلام

استعرض استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبد الله عسيري، اليوم (السبت)، بعض المعلومات الحديثة عن فيروس كورونا ومتحوراته ومدى خطورتها في هذه المرحلة من مواجهة الجائحة.
وأكد أن معدلات الإماتة الخاصة بالفيروس لم تعد إلى ما كانت عليه في بداية الجائحة، وذلك بفضل اللقاحات التي أدت دورها في منع عودة الوفيات إلى المستويات الأولى، موضحًا أن المتحورات المتلاحقة للفيروس لم تغير في أنماط المرض الشديد.
ورأى استشاري الأمراض المعدية بالوزارة، أن الخروج من الجائحة يستوجب ما وصفه بـ”الانعتاق من مأزق التناول الإعلامي”، حيث طالب بالتركيز على التنويم وأنماط المرض الشديد، وليس عدد الفحوصات الإيجابية والتناول الإعلامي الضخم مع كل متحور، مشيرًا إلى أن فيروس الإنفلونزا يتحور مرة على الأقل سنويًا، ولا يجد سوى اهتمام المختصين. وفق “أخبار 24”.