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جديد المحليات > مواطن بتبوك يروي تجربته في العمل بصيانة السيارات.. ويوجه نصيحة للشباب
12/12/2021   8:24 ص

مواطن بتبوك يروي تجربته في العمل بصيانة السيارات.. ويوجه نصيحة للشباب

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روى مواطن تجربته بالعمل في مجال ميكانيكا السيارات بمنطقة تبوك منذ سنوات طويلة، موجهاً رسالة إلى الشباب من واقع خبرته في مهنة صيانة السيارات.

وقال المواطن أبومنيف الوابصي، إنه بدأ في تعلم تلك المهنة بسن صغيرة، مبيناً أنه يوثّق أعطال السيارات وكيفية إصلاحها وينشرها عبر “سناب شات” من أجل تقديم الفائدة.

ونوه في تقرير لبرنامج “MBC في أسبوع” على قناة “MBC”، إلى أن مجال صيانة السيارات في تبوك مفتوح للجميع ويُعد من أفضل المهن، لذا يجب على الشباب التوجه لهذا الأمر وتعلم المهنة والعمل بها. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أوضح المواطن فهد البلوي، أنه يعمل مساعداً للميكانيكي “الوابصي” وتربطهما علاقة تمتد لأكثر من 20 عاماً ولا يُفضل العمل مع غيره.

مواطن بتبوك يروي تجربته في العمل بصيانة السيارات.. ويوجه نصيحة للشباب

جديد المحليات
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