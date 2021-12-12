ماذا تفعل إذا نسيت رمز دخول آيفون؟.. “أبل” توضح

إذا نسيت رمز دخول شاشة آيفون، وتعطل الجهاز، فيجب استخدام جهاز كمبيوتر لوضع الهاتف في نمط الاسترداد، ويتم حذف بياناتك وإعداداتك، بما فيها رمز الدخول، ليمكنك أن تستعيد الهاتف مرة أخرى، كما يمكن استعادة بياناتك من النسخة الاحتياطية.
وتبدأ رحلة استعادة رمز الدخول بالاستعانة بكمبيوتر شخصي، وأوقف تشغيل آيفون وضعه في نمط الاسترداد، ثم اضغط على الزر الجانبي لو كان الجهاز iPhone X أو أحدث وiPhone SE (الجيل الثاني) وiPhone 8 وiPhone 8 Plus.
ويجب الضغط على زر خفض الصوت في هواتف iPhone 7 وiPhone 7 Plus أو زر الشاشة الرئيسية في iPhone SE (الجيل الأول) وiPhone 6s وما هو أقدم من ذلك.
اضغط باستمرار على الزر المناسب حسب طراز iPhone أثناء توصيله على الفور بالكمبيوتر، ولا تحرر الزر، وواصل الضغط حتى تظهر شاشة نمط الاسترداد على iPhone، ثم حرر الزر. وفق “أخبار 24”.
إذا ظهرت شاشة رمز الدخول، فعليك إيقاف تشغيل الهاتف والبدء مرة أخرى، وإذا تعذر عليك جعل الهاتف يُظهر شاشة نمط الاسترداد واحتجت إلى المساعدة، فاتصل بدعم Apple.
حدد موقع آيفون في Finder أو في iTunes على الكمبيوتر المتصل به، واختر “استعادة” عند ظهور خيار “استعادة” أو “تحديث”، سيقوم الكمبيوتر بتنزيل البرنامج لآيفون ويبدأ عملية الاستعادة.
إذا استغرقت عملية التنزيل أكثر من 15 دقيقة وقام جهازك بإنهاء شاشة نمط الاسترداد، فانتظر حتى انتهاء التنزيل، ثم أوقف تشغيل الهاتف وابدأ مرة أخرى.
انتظر حتى تنتهي العملية، وافصل الهاتف من الكمبيوتر، ثم قم بضبط الهاتف واستخدامه.