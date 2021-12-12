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جديد المحليات > استشاري يوضح مخاطر تناول كميات كبيرة من الكركم والهيل والزنجبيل
12/12/2021   8:24 ص

استشاري يوضح مخاطر تناول كميات كبيرة من الكركم والهيل والزنجبيل

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حذّر استشاري التغذية السريرية، الدكتور عبدالعزيز العثمان، من خطورة تناول كميات كبيرة من الكركم والهيل والزنجبيل على الصحة خاصة كبار السن.

وقال العثمان في مداخلة بـ”برنامج 120″ على قناة “الإخبارية”، إن تناول كمية أكبر من 4 جرامات يومياً من تلك المواد يزيد من إمكانية الإصابة بالتهابات وتقرحات المعدة وارتفاع ضغط الدم وخفض السكري، وكذلك التأثير على الجهازين التنفسي والعصبي.

ولفت إلى أن هذه المواد يوجد بها مضادات عالية من الأكسدة، مبيناً أن هناك خطورة كبيرة من تناول أي كميات كبيرة من الهيل لتسببه في الإصابة بحرقان بالمعدة.

وفق “أخبار 24”.

استشاري يوضح مخاطر تناول كميات كبيرة من الكركم والهيل والزنجبيل

جديد المحليات
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