كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين، عن الاتفاق مع شركة سويسرية لتولي تأمين نقل الإبل، على أن يتم توضيح كل التفاصيل وآلية ذلك قريباً.
وقال “بن حثلين” في مداخلة مع برنامج “مجلس الصياهد” على القناة “الرياضية”، إنه سيتم تأمين نقل الإبل من خلال تلك الشركة بأسعار محدودة في إطار جس نبض السوق السعودي، والتأكد من عدم وجود تلاعب أو أي شيء من ذلك.
ولفت إلى أن الشركة ستتولى تعويض مالك الإبل بمبلغ معين في حال وقوع حـادث للسيارة التي تنقل الإبل، أو شيء عارض يقع للإبل خلال نقلها، داعياً رجال الأعمال من ملاك الإبل إلى الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع. وفق “أخبار 24”.
🚨عـــــاجـــــل | الشيخ فهد بن حثلين -رئيس نادي الإبل- يعلن عن الاتفاق مع شركة أوروبية لتأمين نقل الإبل وسيتم الإعلان عن آليته قريبًا.#مجلس_الصياهد | #حنا_بدو#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 pic.twitter.com/sEDqNKxRTb
— نادي الإبل (@CamelClub) December 11, 2021