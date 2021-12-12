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جديد المحليات > القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الصباح
12/12/2021   8:24 ص

القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الصباح

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بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الصباح.

وقال خادم الحرمين إن القيادة تلقت نبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الصباح، وتعرب عن أحر وأصدق مواساتها لأمير دولة الكويت ولأسرة الفقيد، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

كما بعث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء ومواساة مماثلة لأمير دولة الكويت، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معرباً عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد. وفق “أخبار 24”.

القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الصباح

جديد المحليات
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