“الصحة” تدعم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ180 فرداً من الكادر الطبي والفني

حرصت وزارة الصحة على المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث قدمت العديد من الخدمات الطبية لزوار وأعضاء لجان المهرجان في نسخته السادسة بالصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض.
وقال متحدث الإدارة التنفيذية للاتصال المؤسسي في تجمع الرياض الصحي الثاني عبدالله العتيبي إن المركز الصحي الميداني يحتوي على 8 أسرّة مجهزة بكل الخدمات الصحية، وكوادر طبية وفنية تتجاوز 180 شخصاً، مشيراً إلى أن أبرز الحالات التي يتعامل معها المركز، هي ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض السكري، إضافة إلى الإصابات الخفيفة.
وأضاف العتيبي أن الخدمات الصحية التي يقدمها المركز تمثلت في الرعاية الصحية العاجلة، والخدمات التوعوية، وخدمات التطعيم، ولقاحات الإنفلونزا الموسمية، وفحص كورونا، والتبرع بالدم، مبيناً أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل سريع، يتم تحويلها إلى المستشفيات التابعة لتجمع الرياض الصحي الثاني. وفق “أخبار 24”.