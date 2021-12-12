في بيان رسمي.. النصر يطالب بحكام أجانب مميزين يضاهون المبالغ التي يتحملها النادي

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم السبت، أنها تتمسك بمطالبها بجلب حكام أجانب مميزين للمباريات القادمة للفريق، يقدمون مستويات توازي المبالغ الكبيرة التي يتحملها النادي من أجل استقطابهم، وذلك حفاظا على حقوق النادي وعدالة المنافسة.
ونشر النصر بيانًا رسميًا جاء خلاله:” إدارة النصر تبدي أسفها لعدم تجاوب لجنة الحكام في اتحاد الكرة لجلب حكام أجانب لمباريات الفريق السابقة والتي كان آخرها مواجهة الأمس أمام الطائي، حيث تسببت الأخطاء التحكيمية في عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالحنا مع احتساب هدف غير صحيح للفريق المنافس في الوقت بدل الضائع”.
وتؤكد إدارة النصر أنها عندما طلبت أطقم حكام لمباريات فريقها الماضية فإن الهدف من ذلك هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “لو كنا نعلم في نادي النصر أن اتحاد الكرة سيجلب حكاما أقل من مستوى الحكم السعودي لوفرنا التكاليف وأعطينا الفرصة لحكامنا المحليين، خصوصا أن حكم الـ VAR في مباراة الأمس قليل الخبرة، ونستغرب الطريقة التي تم من خلالها اختيار مقيم الحكام الذي رافقهم وهو أحد الحكام الذين كان لهم مواقف شهيرة في مباريات سابقة خاضها نادي النصر”.