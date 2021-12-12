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جديد المحليات > في مؤتمر الغد.. “الصحة” تستعرض المؤشرات الوبائية و”البلدية والإسكان” بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات
12/12/2021   8:23 ص

في مؤتمر الغد.. “الصحة” تستعرض المؤشرات الوبائية و”البلدية والإسكان” بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات

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تعقد وزارة الصحة، غدًا (الأحد)، المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة، بحضور المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي، الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يستعرض متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات وكذلك الحملات المشتركة بين الوزارة ووزارة السياحة.

وفق “أخبار 24”.

في مؤتمر الغد.. “الصحة” تستعرض المؤشرات الوبائية و”البلدية والإسكان” بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات

جديد المحليات
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