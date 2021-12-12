“رؤية 2030” توضح أرقامًا مهمة عن منجزاتٍ تحققت خلال عام 2021

أوضحت “رؤية السعودية 2030″، اليوم (السبت)، أرقامًا مهمة عن أهم منجزات المملكة خلال عام 2021، والتي أسهمت في تحسين مستوى حياة المواطنين.
وأكدت الرؤية، أن 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برامج الإسكان، منها 166 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما تم افتتاح 10 مستشفيات في مختلف مناطق المملكة، بطاقة استيعابية أكثر من 1500 سرير.
وأشارت إلى أن الأرقام أظهرت ارتفاعًا في أعداد القبول بالجامعات بما يزيد على 10%، فضلًا عن دخول أكثر من 220 ألف خريج أو موظف جديد إلى سوق العمل. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الميزانية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت إيراداتها 243 مليار ريال، وهو ما حقق زيادة بلغت 13% على أساس سنوي، كما سجلت الميزانية فائضًا في الربع الثالث بمقدار 6.7 مليار ريال، وهو ما يعد أول فائض بالميزانية منذ 2019.
تحقيقًا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030، تدعم ميزانية الدولة التنمية الاقتصادية وتطوير الخدمات الأساسية بما يسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين. pic.twitter.com/iOkyq1n82Q
— رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) December 11, 2021