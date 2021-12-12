نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “رؤية 2030” توضح أرقامًا مهمة عن منجزاتٍ تحققت خلال عام 2021
12/12/2021   8:23 ص

“رؤية 2030” توضح أرقامًا مهمة عن منجزاتٍ تحققت خلال عام 2021

+ = -
599

أوضحت “رؤية السعودية 2030″، اليوم (السبت)، أرقامًا مهمة عن أهم منجزات المملكة خلال عام 2021، والتي أسهمت في تحسين مستوى حياة المواطنين.

وأكدت الرؤية، أن 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برامج الإسكان، منها 166 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما تم افتتاح 10 مستشفيات في مختلف مناطق المملكة، بطاقة استيعابية أكثر من 1500 سرير.

وأشارت إلى أن الأرقام أظهرت ارتفاعًا في أعداد القبول بالجامعات بما يزيد على 10%، فضلًا عن دخول أكثر من 220 ألف خريج أو موظف جديد إلى سوق العمل. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الميزانية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت إيراداتها 243 مليار ريال، وهو ما حقق زيادة بلغت 13% على أساس سنوي، كما سجلت الميزانية فائضًا في الربع الثالث بمقدار 6.7 مليار ريال، وهو ما يعد أول فائض بالميزانية منذ 2019.

“رؤية 2030” توضح أرقامًا مهمة عن منجزاتٍ تحققت خلال عام 2021

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189028.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.