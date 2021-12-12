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جديد المحليات > حالة الطقس المتوقعة اليوم.. و”الأرصاد” ينبه من رياح نشطة في منطقتي مكة والمدينة
12/12/2021   8:22 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم.. و”الأرصاد” ينبه من رياح نشطة في منطقتي مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع أن تكون السماء صحوا إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وتشكل رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح النظام أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

حالة الطقس المتوقعة اليوم.. و”الأرصاد” ينبه من رياح نشطة في منطقتي مكة والمدينة

جديد المحليات
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