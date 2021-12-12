مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يُحذر من عمليات العبث.. ويتوعد بمعاقبة المُخالفين

أكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، أنها تتعامل بشكل جاد مع عمليات العبث فيما يخص الإبل المُشاركة في منافسات المهرجان وستعمل للكشف عنها وتطبيق الأنظمة بحق المُخالفين بشكل فوري.
وأوضح رئيس اللجنة الطبية في نادي الإبل، الدكتور عبدالله الحواس، أن اللجنة الطبية لديها من الكوادر والأجهزة التقنية الدقيقة ما يُساعدها على اكتشاف العبث بكل دقة، ورفع الظلم عن المشاركين النزيهين وإيقاع العقوبات على العابثين بالإبل.
ولفت إلى أنه يتم تقسيم المنقيات المشاركة إلى مجموعات، وتخضع كل مجموعة للكشف الطبي من خلال آليات وجدول معتمد؛ بهدف التوصل إلى أي عمليات عبث فيها. وفق “أخبار 24”.
واستبعد تلاعب البعض في شرائح المنقيات بوضع شريحة ناقة فيها عمليات عبث على ناقة أخرى غير معبوث بها، مشدداً على أنه يصعب هذا لوجود عمليات توثيق للشرائح، كما أن صور المنقيات تكشف مثل هذه الحالات.
ونوه إلى أن المركز الطبي في النادي يجري جميع حالات كشف العبث بما فيها كشف الهرمونات، الذي له أعراض وعلامات ومعروفة ولا يتهاون فيه إلا ضعفاء النفوس.