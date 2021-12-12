الكشف عن أول مطالب مدرب النصر الجديد “روسو”

أفادت مصادر صحفية، بأن المدير الفني الجديد للنصر، الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، أبدى تذمُّره من أرضية ملعب الفئات السنية في النادي فور وصوله إلى مقره، أمس، للإشراف على تدريبات الفريق للمرة الأولى.
وطالب روسو، إدارة النصر بالبحث عن ملعب آخر لإجراء التدريبات عليه خلال الفترة المقبلة، وفقًا لـ” الرياضية”، إلى أن تكتمل جاهزية أرضية ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود.
وفي سياق آخر، سمح الجهاز الطبي للأرجنتيني فونيس موري، بالمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الفيروس الذي أصاب عينيه قبل مباراة الطائي ضمن الجولة الماضية.
ويستعد النصر لمواجهة مرتقبة أمام الهلال، الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من ثامن جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.