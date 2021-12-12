رقم سلبي للنصر قبل مواجهة الديربي أمام الهلال

يستعد فريق النصر تحت قيادة مدربه الجديد، الأرجنتيني ميغيل روسو، لمواجهة أمام الهلال، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة بدوري المحترفين.
وتأمل المدرسة التدريبية الأرجنتينية في قيادة فريق النصر للفوز بديربي الرياض، للمرة الأولى في دوري المحترفين منذ حمله صفة المحترفين.
ويعد ميجيل أنخيل روسو، الذي يستهل مشواره مع النصر أمام الهلال، ثالث مدرب أرجنتيني من بلاد التانجو يقود الفريق أمام غريمه التقليدي في دوري المحترفين، بعد جوستافو كوستاس، وجوستافو كوينتيروس.
ولعب النصر تحت قيادة كوستاس، مباراة واحدة ضد الهلال في الدوري، انتهت بخسارته 0ـ3، ضمن عاشر جولات موسم 2011ـ2012. وفق “أخبار 24”.
وخاض كوينتيروس مباراة واحدة في ديربي الرياض، خسرها النصر بنتيجة 1ـ2 في ثامن جولات موسم 2017ـ2018.